TrenDevice, sottoscritto il 12,38% dell'aumento di capitale

TrenDevice

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha reso noto che si èdi massime 6.890.575 azioni ordinarie TrenDevice di nuova emissione. Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 25 settembre 2023 e terminato in data odierna, 12 ottobre 2023, sono stati esercitati 1.877.205 diritti di opzione per la sottoscrizione di 853.275 azioni, pari al, per un controvalore pari a 221.851,50 euro.(presidente, AD e azionista significativo ha sottoscritto parte della porzione di aumento di capitale per un importo di circa 25.000 euro (pari a circa l'1,4% del controvalore) e(AD e azionista significativo) ha sottoscritto parte della porzione di aumento di capitale di spettanza per un importo di circa 25.000 euro (pari a circa l'1,4% del controvalore).I rimanenti 13.282.060 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 6.037.300 azioni, corrispondenti all'87,62% del totale delle azioni offerte, per un controvalore pari a 1.569.698 euro, sarannoda TrenDevice, per il tramite diI diritti inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle azioni al prezzo di 0,26 euro cadauna, nel rapporto diacquistati.