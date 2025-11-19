Cube Labs, sottoscritto l’8,31% dell'AuCap dopo la chiusura dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder italiano nel settore healthcare quotato su Euronext Growth Milan – segmento Professionale, ha comunicato la chiusura dell’deilegata all’deliberato il 21 ottobre 2025. L’operazione, che prevedeva l’emissione di un massimo di 2.083.328 nuove azioni a 2,40 euro l’una, è giunta alla fase finale dopo il collocamento dei 18.367.000 diritti non esercitati nel periodo di offerta in opzione.La società informa che, nelle sedute del 17 e 18 novembre 2025, non sono stati effettuati acquisti dei diritti inoptati e che, di conseguenza, non vi sono state ulteriori sottoscrizioni di nuove azioni ordinarie. Durante il periodo di offerta in opzione, chiuso il 13 novembre, sono stati esercitati complessivamente 1.665.000 diritti, per un totale di, pari all’, per un controvalore complessivo diAlla luce dell’esito complessivo, risultano quindi sottoscritte 173.160 nuove azioni sulle 2.083.328 massime previste. Il capitale sociale di Cube Labs ammonta ora a 673.633,68 euro, suddiviso in 20.209.010 azioni ordinarie prive di valore nominale."L’esito dell’offerta segna un passaggio importante nel percorso di rafforzamento finanziario di Cube Labs. L’Aumento di Capitale, che rimarrà aperto fino al 31 marzo 2026, continuerà a rappresentare uno strumento essenziale per sostenere la nostra strategia di investimento e l’evoluzione del nostro modello di venture building", ha dichiarato, Fondatore e CEO di Cube Labs.