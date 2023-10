Walgreens prevede EPS 2024 inferiore alle attese del mercato

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha chiuso il quarto trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 agosto 2023) conin aumento del 9,2% a 35,4 miliardi di dollari, con un aumento dell'8,3% su base valutaria costante. Laè stata di 180 milioni di dollari, rispetto alla perdita netta di 415 milioni di dollari del trimestre di un anno fa, principalmente a causa di una minore perdita operativa. L'è diminuito del 17% a 0,67 dollari.Gli, secondo dati LSEG, si aspettavano un EPS rettificato di 0,69 dollari su vendite pari a 34,8 miliardi di dollari."Ladi Walgreens Boots Alliance, la legacy del marchio e il nostro impegno nei confronti dei consumatori e dei pazienti - ha commentato- In sole sei settimane, abbiamo adottato una serie di misure per allineare la nostra gestione dei costi ai risultati aziendali, per cui abbiamo previsto una riduzione dei costi per almeno 1 miliardo di dollari e delle spese in conto capitale di circa 600 milioni di dollari. Prevediamo di vedere l'impatto di queste azioni nell'anno fiscale 2024, a partire dal secondo trimestre"."Siamo inoltre fermamente intenzionati ad- ha aggiunto - Nel dare il benvenuto al nostro nuovo CEO , che vanta una profonda esperienza nel settore healthcare e possiede le competenze necessarie per far progredire WBA, con il sostegno del CdA, sono fiduciosa nel futuro della nostra azienda e nella capacità di offrire un valore aggiunto ai nostri clienti, azionisti, partner e dipendenti".Per l', Walgreens si aspetta unda 3,20 a 3,50 dollari (rispetto alla stima media degli analisti di 3,72 dollari per azione, secondo i dati LSEG), con una crescita degli utili più che compensata da minori vendite, dal leaseback, da un'aliquota fiscale più elevata e da un minore impatto del COVID-19. Guidance non oltre l'anno fiscale 2024: si continueranno a valutare tendenze e sfide a livello macroeconomico, e ci si aspetta di prevedere una guidance di lungo periodo, in caso, nel futuro.