Dollar General si riaffida a Todd Vasos per la posizione di CEO

Dollar General

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha annunciato che, attuale membro del consiglio ed ex amministratore delegato, è stato. Vasos, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO da giugno 2015 a novembre 2022, ha accettato di tornare alla guida della società per il prossimo futuro. Vasos succede a Jeff Owen, la cui separazione dalla società e le cui dimissioni dal consiglio sono ora efficaci.La società ha ancheper l'intero anno fiscale 2023 e ora si aspetta: crescita delle vendite nette compresa tra l'1,5% e il 2,5%, rispetto alla precedente aspettativa compresa tra l'1,3% e il 3,3%; utile per azione (EPS) compreso tra circa 7,10 e 7,60 dollari, o un calo dal 34% al 29%, rispetto alle precedenti aspettative, compreso tra circa 7,10 e 8,30 dollari, o un calo dal 34% al 22%.