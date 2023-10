Meloni in Mozambico e Congo: "Nazioni amiche con rapporti solidi". Focus su energia

ENI

(Teleborsa) -Lo ha detto la premierdurante il suo incontro con il presidente del Mozambiconell'ambito di una missione lampo di 24 ore che oltre al Mozambico la vedrà arrivare anche inha accolto la premier al palazzo della presidenza, al cui ingresso sono stati posizionati dei cartelloni con la fotografia in primo piano die un messaggio di benvenuto. Nella delegazione italiana c'è anche- che ha un.- che ha salutato il presidente del Mozambico con un abbraccio."Siamo due nazioni amiche che hanno imparato a lavorare insieme, si sono accompagnate nei momenti difficili, come accaduto qui durante la guerra di indipendenza, nella lotta al terrorismo, e come accade anche nel tentativo di rafforzare ulteriormente il nostro partenariato strategico che credo sia di estrema importanza - ha aggiunto la premier", ha proseguito la premier nell'incontro con il presidente del Mozambico.si inserisce in un percorso avviato dal governo italiano sin dall'inizio del suo insediamento, iin un momento significativo, nell'attuale contesto geopolitico di accresciuta instabilità, con l'obiettivo di consolidare il processo di diversificazione dell'approvvigionamento energetico attraverso la costruzione di rapporti solidi basati sulla fiducia reciproca e ilLa visita nei due paesi cade proprio nelanniversario della fondazione dele si inserisce nel percorso di affrancamento dell’Italia dalla dipendenza dal gas russo dopo l'invasione dell'Ucraina voluta da Vladimir Putin. Stando alle previsioni, l’Italia si appresta a ricevere dal Mozambico un miliardo di metri cubi di gas naturale liquefatto (Gnl) nell’inverno 2023-2024 e circa 4 miliardi di metri cubi nell’inverno 2024-2025. Dal Congo invece l’Italia riceverà fino a un miliardo di metri cubi d