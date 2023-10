Wells Fargo, terzo trimestre in crescita grazie a proventi da interessi

Wells Fargo

(Teleborsa) -, la quarta più grande banca statunitense, ha registrato undi 5,767 miliardi di dollari, o 1,48 dollari per azione, nel terzo trimestre del 2023, rispetto ai 3,592 miliardi di dollari, o 86 centesimi per azione, di un anno fa. Isono aumentati del 7% a 20,86 miliardi di dollari.Ilè aumentato dell'8% a 13,11 miliardi di dollari, principalmente a causa dell'impatto dei tassi di interesse più elevati, parzialmente controbilanciati dai minori saldi dei depositi.L'nel terzo trimestre includeva un aumento di 333 milioni di dollari nell'accantonamento per perdite su crediti principalmente per prestiti ad uffici immobiliari commerciali, nonché per maggiori saldi di prestiti con carta di credito, parzialmente compensato da un accantonamento inferiore per prestiti auto."I nostri risultati del terzo trimestre sono stati solidi, con un utile netto di 5,8 miliardi di dollari e un fatturato di 20,9 miliardi di dollari - ha commentato il- La nostra crescita dei ricavi rispetto a un anno fa includeva sia un reddito netto da interessi più elevato che un reddito non da interessi in quanto abbiamo beneficiato di tassi più alti e degli investimenti che stiamo facendo nelle nostre attività. Lerispetto a un anno fa a causa delle minori perdite operative"."Sebbene l'economia abbia continuato a mostrare resilienza, stiamo assistendo all'impatto delcon i saldi dei prestiti in calo e gli addebiti che continuano a peggiorare modestamente", ha aggiunto.