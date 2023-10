BNL BNP Paribas e SACE al fianco della crescita sostenibile del Gruppo B&T

(Teleborsa) - Per un futuro più sostenibile e a zero emissioni da combustibili fossili, illeader mondiale nella fornitura di macchine e impianti per ceramica e quarzo, grazie all'accordo di finanziamento raggiunto conassistito dalla, avrà a disposizione 10 milioni di euro per investimenti in Ricerca & Sviluppo. L'operazione consiste in una linea di credito della durata di 7 anni, che contribuirà al raggiungimento di obiettivi di sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni ingegneristiche per la riduzione dei gas serra mediante l'utilizzo dell'idrogeno.Proprio sui temi dell'energy saving e dell'efficienza delle macchine e degli impianti, il Gruppo B&T ha costruito negli anni, attraverso una politica di investimenti continui e lancio sul mercato di nuove soluzioni, la sua credibilità e forza nei mercati internazionali. Ora un nuovo step che consolida questa tendenza. Il gruppo internazionale con sede a Formigine intende infatti accelerare e puntare ancora di più sulla. L'obiettivo, prefissato in un orizzonte di medio periodo, è il costante sviluppo delle proprie tecnologie green.La ricerca si concentrerà in particolare sulleper affrontare la complessa sfida di una industria altamente energivora come quella ceramica."Questo importante finanziamento – sottolineaconferma la fiducia del sistema finanziario nella strategia del nostro Gruppo, finalizzata a promuovere un'offerta di sistemi produttivi sostenibili. Intendiamo mettere le tematiche ambientali sempre di più al centro del nostro sviluppo"."Siamo particolarmente soddisfatti – ha detto– per aver finalizzato questa operazione a supporto dei piani di ricerca e sviluppo del Gruppo B&T, che puntano sull'innovazione tecnologica e sulla sostenibilità ambientale non solo come driver di crescita e competitività, ma anche come valori aziendali. Ciò è pienamente in linea con la visione strategica di BNL e del Gruppo BNP Paribas, a sostegno di un'imprenditoria attenta al contesto ambientale e alle importanti sfide della transizione energetica"."Siamo orgogliosi di essere un solido partner del Gruppo Siti B&T, nostro storico cliente, che – ha sottolineato– supportiamo da anni nei suoi percorsi di internazionalizzazione. Grazie a questo intervento, l'azienda, che da sempre investe in innovazione e in sostenibilità, potrà continuare a migliorare le proprie tecnologie green. Con questa operazione noi di SACE rafforziamo l'impegno a supporto del territorio e di una filiera così centrale e strategica per il Made in Italy, in linea con la nostra mission e con gli obiettivi del piano industriale INSIEME2025".L'operazione ha vistoquale banca finanziatrice con il supporto di SACE, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, in linea con gli obiettivi del Green New Deal. Questa operazione rientra nell'ambito della convenzione green con BNL BNP Paribas, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.