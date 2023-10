iPratico alla fiera HOST MIlano con due soluzioni innovative per i ristoranti

(Teleborsa) - Dalla soluzione che gestisce i flussi nei ristoranti, usando l'intelligenza artificiale, a quella che consente di lasciare una mancia, senza l'uso dei fastidiosi spiccioli e con un riconoscimento economico per i dipendenti più volenterosi ed in gamba. Sono solo alcune delleche, azienda italiana che sviluppa soluzioni gestionali per i settori HORECA, ha portato ad, la fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell'ospitalità.è una soluzione cheper prevedere glinelle diverse fasce orarie e nei vari giorni della settimana, in modo da prevedere gli acquisti di materie prime ed il personale da impiegare, ottimizzando la gestione dell'attività.è invece la soluzione, sviluppata in collaborazione cn, che consente, inquadrando ildel menù presente sul tavolo, di inviaree premiare con unai collaboratori che meglio hanno soddisfatto le richieste del cliente.Alla fiera HOST di Milano, ne ha parlato a TeleborsaAmministratore Delegato di, mettendo in luce i vantaggi delle due soluzioni."A questa fiera abbiamo presentato due novità in linea con i temi del momento: il primo fortemente sentito è la", esordisce l'Ad di iPratico, spiegando "abbiamo pensato di unire gli interessi di tutti gli attori coinvolti, per raggiungere un comune obiettivo che è quello della"."Abbiamo sentito su tutti i media parlare di ristoratori che non trovano dipendenti, di dipendenti che si lamentano di essere sfruttati e mal pagati e di clienti che ne fanno le spese con un cattivo servizio. Abbiamo pensato ad una soluzione che si chiamasottolinea Palmisanila vecchia mancia che diventa unoe offrire l'opportunità di un trattamento economico migliore al dipendente, ma anche una leva per il ristoratore, per fornire un, e la possibilità da parte del cliente di sentirsi partecipe della qualità che riceve, potendo fornire non soltanto una mancia per premiare l'operatore che gli ha fornito il miglior servizio, ma anche"."Digital Tip, permette al cliente didirettamente all'operatore che intende premiare, ma consente anche al gestore di, che non fa parte dei corrispettivi ed ha una tassazione separata come stabilito dall'ultima Legge di bilancio del Governo"."La seconda novità riguarda, il tema del momento - prosegue il manager - che ha trovato di recente concrete e reali applicazioni pratiche. Noi di iPratico abbiamo deciso di investire nella, che lavorerà nei prossimi mesi insieme ad iPratico per fornire dati preziosissimi per ottimizzare le risorse"."Olivia è un, una branca dell'intelligenza artificiale che. L'intelligenza artificiale si occupa di modellare e modellizzare le azioni umane. Il machine learning, in particolare,, cerca non soltanto, ma anche di", spiega Palmisano, aggiungendo "Olivia prende come imput i dati dello storico dell'attività ristorativa, unisce dati esogeni riguardanti meteo, serie A e molte altre categorie, ed impara nel tempo a prevedere sempre meglio il futuro"."L'informazione che consegniamo ai ristoratori è ilche mangeranno presso la mia attività nei prossimi 14 giorni, che cosa ordineranno e, in particolare,nel prossimo periodo. E questo servirà per, rendendo più efficiente la gestione.