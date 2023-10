La Banca Mondiale lancia una nuova Obbligazione in Euro per lo Sviluppo Sostenibile rivolta agli investitori retail italiani

BNP Paribas

(Teleborsa) - La(Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”, rating Aaa/AAA) annuncia oggi una nuovadestinata agli investitori retail in Italia: un’a tasso fisso callable della durata di 5 anni, denominata in Euro. Per questa emissione, la Banca Mondiale ha collaborato con, in qualità di Dealer. I proventi dell’Obbligazione saranno utilizzati per sostenere ildi attività di sviluppo sostenibile volte a conseguire un impatto sociale e ambientale positivo nei Paesi in via di sviluppo, in linea con la missione della Banca Mondiale di ridurre la povertà e incrementare il benessere condiviso su un pianeta sostenibile.Le Obbligazioni saranno offerte in collocamento agli investitori a partire dal 16 ottobre 2023 e fino al 10 novembre 2023, fatta salva l'eventuale chiusura anticipata o proroga del periodo di offerta o la cancellazione dell'emissione delle Obbligazioni. Verrà presentata domanda di ammissione alla quotazione e alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milano, segmento EuroMOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A. Laè diL’Obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile denominata in Euro corrispondea un tasso fisso lordo annuo minimo garantito pari al 3,00%. Al termine del collocamento – attualmente previsto per il 10 novembre 2023- verrà annunciato il tasso cedolare definitivo, che potrà essere confermato o rivisto, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato durante il periodo di collocamento.