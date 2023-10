BCE, Lane: abbastanza lontani dalla normalizzazione della politica monetaria

(Teleborsa) - "Poiché l'inflazione è troppo elevata, stiamo cercando di offrire tassi di interesse significativamente al di sopra della fascia neutrale. Manterremo i tassi di interesse elevati per tutto il tempo necessario.. Riteniamo che l'inflazione tornerà al 2% entro il 2025". Lo ha affermato il capo economista della Banca centrale europea (BCE),, in un'intervista con Het Financieele Dagblad."Solo quando saremo sufficientemente sicuri di raggiungere tale obiettivo, potremo normalizzare la politica - ha aggiunto - Ma questa è. Personalmente avrò bisogno di maggiori informazioni sugli accordi salariali per il 2024 e dovremo aspettare fino alla primavera del prossimo anno prima che molti paesi rilascino tali informazioni. Ci vorrà quindi del tempo prima di poter avere un elevato grado di fiducia sul fatto che l'inflazione stia tornando al 2%".A una domanda sul fatto che quindi non c'è nessun taglio dei tassi d'interesse fino alla primavera, ha risposto: "Siamo dipendenti dai dati. Il mondo è pieno di incertezze. Ci sono rischi da entrambe le parti, ma assistiamo ancora ad aumenti salariali relativamente elevati e ci sono ancora alcuni settori dell'economia in cui si stanno verificando aumenti dei prezzi. Quindi. Resteremo in guardia per un lungo periodo".Sull'andamento dell'inflazione, ha detto che "non crediamo che l'inflazione tornerà ai livelli pre-pandemia. Ciò si riflette anche negli studi e nei prezzi di mercato, che indicano che una volta superata l'inflazione, i. Forse questa è un'ipotesi ragionevole sulla media a lungo termine per i tassi ufficiali. Non rimarremo dove siamo per sempre, ma non possiamo nemmeno immaginare uno scenario in cui scenderemo ben al di sotto del 2% senza una grave recessione".