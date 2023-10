Riforma Patto di Stabilità, Dombrovskis fissa il perimetro

(Teleborsa) -e di crescite e, anche dato il contesto attuale didobbiamo riportare lein carreggiata mentre assicuriamo risorse per gli investimenti". Lo ha affermato il Vicepresidente della Commissione europea,nella conferenza stampa al termine"La situazione geopolitica - ha aggiunto in riferimento alla tensione in- restaLa Commissione Europea non vede margini per concordare una" sugli investimenti, nella riforma dele di crescita, e il vicepresidente Valdis Dombrovskis ribadisce che ilsul"è effettivamente ile non un obiettivo", peraltro la proposta della Commissione "mantiene questa logica", ha detto Dombrovskis a margine dell'Ecofin durante il quale si è tornati a discutere della revisione delle regole Ue sui conti pubblici. Incalzato sulle richieste di "golden rule", cioè di scomputo delle spese per investimenti di altro tipo dal calcolo dei deficit, "la proposta della Commissione prevede già degli incentivi per gli investimenti, se vanno in linea con le priorità Ue - ha risposto -.di estendere il periodo di aggiustamento da quattro fino a sette anni". "Al tempo stesso stiamo ascoltando attentamente le discussioni tra i paesi membri e sulle nuove possibilità. Da quello che sentiamo - ha affermato - non ci sta nessun consenso vicino sulla cosiddetta golden rule".Dombrovskis è stato poi interpellato sulle dichiarazioni del ministro delle Finanze della Germania, Christian Lindner, che ha rimarcato come il 3% al deficit-Pil vada inteso come un limite massimo (il tedesco ha anche chiesto di creare un requisito supplementare al ribasso per "i tempi normali"). "Vorrei sottolineare che il 3% è effettivamente un limite massimo nel sistema attuale". E non un obiettivo: "nel sistema attuale gli obiettivi sono quelli strutturali di medio termine - ha ricordato -. Il 3% è il limite e la nostra proposta mantiene questa logica. Quindi mentre gli Stati membri attuano i loro piani, che devono portare il deficit su una traiettoria di calo sostenibile, devono prudentemente mantenere i disavanzi sotto ilSulla riforma del Patto di stabilità e di crescita, all'Ecofin "i ministri hanno espresso i loro punti di vista in maniera costruttiva e hanno mostrato determinazione a raggiungere un accordo" per la fine dell'anno. Lo ha riferito Nadia Calvino, vicepremier e ministro delle Finanze della Spagna, paese che ha la presidenza di turno dell'Ue, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin. Oggi ", ha concluso