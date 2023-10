Air France interromperà maggior parte di voli domestici dall'aeroporto di Orly

(Teleborsa) -, a compagnia aerea di bandiera della Francia, ha dichiarato chee opererà voli nazionali e internazionali dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle per far fronte al calo della domanda di voli nazionali."L'aumento delle videoconferenze, il calo dei viaggi d'affari nazionali e il crescente spostamento verso il treno (sotto l'effetto combinato delle raccomandazioni di sobrietà del governo e delle politiche di CSR aziendale) stanno portando a un calo strutturale della domanda sulla rete nazionale punto-punto di Air France - si legge in una nota -e addirittura del 60% per i viaggi giornalieri di andata e ritorno".Da qui al 2026, Air France continuerà a servire Tolosa, Marsiglia e Nizza, nonché i dipartimenti francesi d'oltremare da Parigi-Orly. L'unica eccezione, una volta entrato in vigore il nuovo assetto, è che Air France continuerà a operare il servizioda Parigi-Orly.L', e i dipendenti verrebbero gestiti esclusivamente sulla base di trasferimenti e partenze volontarie. Le basi dell'equipaggio di volo in queste stazioni verrebbero mantenute.Per quanto riguarda i dipendenti con sede a Parigi-Orly, ilsarà tale entro il 2026 da garantire a tutti una posizione equivalente nel sito di Roissy.