Diasorin, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

DiaSorin

(Teleborsa) -ha confermato la" su, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, e abbassato il(dai precedenti 123 euro per azione) anche per l'aumento tassi. La revisione del giudizio è arrivata in vista della diffusione dei risultati del terzo trimestre 2023, da cui gli analisti si attendono che la guidance 2023 venga confermata con fatturato -14% CER ed EBITDA margin di circa 34%.Viene fatto notare che ilil mercato e i principali peers. "Pensiamo che la conferma della guidance possa supportare il titolo - si legge nella ricerca - Inoltre, rimaniamodi nuovi test/piattaforme il cui contributo diventerà visibile nel 2024 supportando la crescita".