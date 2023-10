FUM, Intermonte avvia copertura con Buy e TP a 9,5 euro

Intermonte

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -hasul titolo(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, con una" e una quotaper azione.Gli analisti scrivono che l'azienda gode di. Nel 2022 FUM ha raggiunto un fatturato record, raggiungendo 76,3 milioni di euro (+16,8% YoY) con un margine lordo di circa il 60% (in linea con la media degli ultimi cinque anni), un margine EBITDA adj. del 40,5% e un margine di utile netto del 23%. L'indebitamento netto si attesta a 13,5 milioni di euro (gonfiato dalla recente acquisizione di IGFM) con un ritorno ad una posizione di cassa positiva già previsto entro il 2025/2026.Intermonte ritiene che questi dati finanziari testimonino ildell'azienda e siano guidati dalle tendenze strutturali del mercato del lusso. Oltre il 60% delle vendite di FUM riguardano il marmo Calacatta e Statuario, le varietà più costose e prestigiose che hanno un prezzo 8 volte superiore alla media degli equivalenti. Per questo motivo, oltre alle boutique di design e architettura più celebri al mondo, ildi FUM, con conseguente domanda in costante crescita di prodotti naturali di fascia alta. "Le tendenze sottostanti, insieme alla continua strategia di espansione internazionale di FUM, forniscono un visibile potenziale di rialzo", viene sottolineato.Il broker pensa che grazie al suo posizionamento nella fascia più alta del settore del marmo, al suo modello di business completo, a strutture tecnologiche avanzate e, soprattutto, al suo accesso privilegiato al marmo di altissima qualità, FUM sia "".