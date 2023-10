Procter & Gamble, trimestrale batte le attese grazie ad aumento prezzi

Procter & Gamble

(Teleborsa) -(P&G), multinazionale americana di beni di largo consumo, ha riportato undel primo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 settembre 2023) pari a 21,9 miliardi di dollari, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente. Le, che escludono l'impatto dei cambi e delle acquisizioni e cessioni, sono aumentate del 7%. L'aumento delle vendite stato determinato da un aumento del 7% dovuto aie da un aumento dell'1% dovuto al mix di prodotti favorevole, parzialmente compensato da una diminuzione dell'1% nei volumi.Ilè stato di 4,9 miliardi di dollari e glisono stati di 4,6 miliardi di dollari per il trimestre. L'è stato di 1,83 dollari, con un incremento del 17% rispetto all'anno precedente. La società ha restituito 3,8 miliardi di dollari in contanti agli azionisti attraverso il pagamento di dividendi per circa 2,3 miliardi di dollari e il riacquisto di azioni ordinarie per 1,5 miliardi di dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 1,72 dollari su ricavi per 21,6 miliardi di dollari."Abbiamo ottenuto risultati molto positivi nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024, mettendocidell'anno fiscale per le vendite organiche e la crescita dell'EPS core", ha affermato il CEO Jon Moeller.