Blackstone, profitti in calo oltre le attese nel terzo trimestre

Blackstone

(Teleborsa) -, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate, ha registrato un calo del 12% degli, che rappresentano il denaro utilizzato per i dividendi degli azionisti, nel. Il dato è sceso a 1,21 miliardi di dollari da 1,37 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente. Ciò si è tradotto in un utile distribuibile per azione di 94 centesimi, inferiore alla stima media degli analisti di 1,01 dollari (secondo dati LSEG).L'a Blackstone è stato di 552 milioni di dollari per il trimestre e di 1,2 miliardi di dollari da inizio anno. L'totale è aumentato a 1.007,4 miliardi di dollari, in crescita del 6% su base annua, con 25,3 miliardi di dollari di afflussi nel trimestre e 138,9 miliardi di dollari nel corso del LTM."Blackstone ha ottenuto risultati resilienti nel terzo trimestre nonostante le difficoltà dei mercati - ha commentato il- I nostri investitori continuano a beneficiare della nostra forte selezione settoriale: quasi tutte le nostre strategie di punta hanno sovra-performato i benchmark. Il nostro eccezionale track record a lungo termine, la portata unica e la potenza del nostro marchio ci hanno permesso di raccogliere oltre 25 miliardi di dollari di capitale, e siamo ben posizionati conda distribuire in un ambiente dislocato".