Borse europee prudenti. Focus su dati e trimestrali

(Teleborsa) -continuano gli scambi sotto la parità, in attesa della partenza di Wall Street che, secondo l'andamento dei derivati statunitensi, dovrebbe essere all'insegna della prudenza.Sul sentiment degli investitori pesano i timori di un possibile allargamento dele delle ripercussioni sull'economia globale. Nel frattempo, continua lasia in America che in Europa. Inoltre c'è grande attesa per il(alle 18 italiane da New York) le cui parole potrebbero dare indicazioni utili sulle prossime mosse di politica monetaria della banca centrale americana, in vista della prossima riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, in calendario a fine mese.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,056. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 87,19 dollari per barile, con un calo dell'1,28%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +206 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,98%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,17%, calo deciso per, che segna un -0,81%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,58%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,87% sul, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 29.700 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,86%),(+1,51%),(+1,20%) e(+1,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,25%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,21%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,68%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,20%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,75%),(+4,31%),(+3,92%) e(+3,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,12%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.