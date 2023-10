Nestlé, crescita vendite sotto le attese nei primi 9 mesi

Nestlé

(Teleborsa) -, colosso svizzero del settore alimentare, ha chiuso icon unadel 7,8% (inferiore alle attese degli analisti per un +8,1%), con prezzi dell'8,4% e crescita interna reale (RIG) del -0,6%. Lesono diminuite dello 0,4% a 68,8 miliardi di franchi, con il cambio che ha diminuito le vendite del 7,4%. Le acquisizioni nette hanno avuto un impatto negativo dello 0,8%."Il nostro portafoglio diversificato e le nostre offerte differenziate ci hanno aiutato a realizzare una forte crescita organica nei primi nove mesi dell'anno - ha commentato il- La crescita è stata guidata dai prezzi mentre continuavamo a navigare su livelli di inflazione storici. Il. Stiamo vedendo i vantaggi delle nostre iniziative di ottimizzazione del portafoglio e dei crescenti investimenti di marketing dietro i nostri marchi miliardari"."Questi passi rafforzano la nostra fiducia che ladell'anno e diventerà nuovamente il principale motore della crescita in futuro", ha aggiunto.: crescita organica delle vendite tra il 7% e l'8% e margine di profitto operativo del trading sottostante tra il 17,0% e il 17,5%; inoltre, prevede che l'utile sottostante per azione in valuta costante aumenterà tra il 6% e il 10%.