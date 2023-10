Pasta fra presente e futuro: da 25 anni domina la tavola degli italiani

(Teleborsa) -, con un aumento dell'1,8% rispetto al 2021 e unai 9 milioni di tonnellate del. L'Italia rimane in cima alla classifica come principale produttrice di pasta a livello mondiale, con una produzione di 3,6 milioni di tonnellate nel 2022 e un aumento del 24,3% nel fatturato rispetto all'anno precedente.E' quanto emerge dalla ricercacondotta dall'Istituto demoscopicosu un campione di 1004 italiani tra i 18 e i 50 anni, in vista dei 25 anni delche si celebra il 25 ottobre.La pasta occupa una: il 99% della popolazione la consuma almeno una volta alla settimana, mentre oltre il 50% la porta in tavola quotidianamente, e il 19,2% la gusta 4-5 volte a settimana.della pasta riflettono unDa un lato emerge- il 59% prevede l'introduzione di nuove tipologie di pasta con farine o ingredienti alternativi, il 52,6% auspica confezioni più ecologiche e biodegradabili, il 35,4% si aspetta l'arrivo di nuovi formati di pasta - dall'altra una parte significativa degli intervistati (41,2%) desidera mantenere. Inoltre, la pasta dovrà rimanereper il 34,7% degli intervistati.