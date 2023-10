Vivendi non ha ancora detto l'ultima parola sulla rete TIM

Vivendi

(Teleborsa) -sull'offerta presentata dal fondo americano KKR per la, nonostante leavute di recente con il governo. In occasione della conference call con gli analisti per la presentazione dei risultati preliminari del terzo trimestre, il Cfo del gruppo francese,ha chiarito chee che la: è una mossa importante per l'evoluzione di Tim, la rete è una grossa parte del gruppo". ha spiegato il manager, aggiungendo "in quanto maggiori azionisti, con oltre il 23% dei diritti di voto,degli azionisti o di un'assemblea straordinaria"."Credo che sia dovere di Tim dare la possibilità a tutti gli azionisti di esprimere la propria posizione", ha aggiunto Laroze, ricordando che Vivendi ha sempre sostenuto che ilA proposito delle diverse, fra cui quella in Mediaset (ora), il Cfo del gruppo francese ha spiegato ", vedremo, dipende dall'evoluzione, dai risultati mese dopo mese, poi decideremo che cosa fare".Entro il termine di scadenza del 15 ottobre,, la società in cui è confluita la rete di TIM, ed, a società di servizi infrastrutturali internazionali. Per quest'ultima, però, gli americani hanno formulato una nuova offerta non vincolante che si tradurrà in un'offerta vincolante entro il prossimo 20 dicembre, al termine delle attività di due diligence.Stando alle indiscrezioni circolate l'offerta di KKR per NetCo avrebbe raggiunto unlegati all'integrazione futura con Open Fiber.. do cui 150 milioni di "earn out".Con KKR si sarebbero mossi anche il governo che punta ad una quota del 20% con un investimento di circa 2,5 miliardi e F2i che potrebbe entrare nella partita con una partecipazione del 15%.Laintanto sembra alquanto, posto che sulla rete TIM. Lo ha chiarito il Ministro dell'Economia, presentando la Manovra. "ma non ci stiamo tirando indietro", ha spiegato il titolate dell'Economia, ricordando che l'offerta di KKR "rispetta gli interessi dello Stato"."La proposta è sul tavolo, ma il tema è complesso.". ha sottolineato Goorgetti, aggiungendo "non entro in questi aspetti".Le reazioni della Borsa l'indomani non sono state delle migliori. Le, segno evidente che la partita è ben lontana da una conclusione. A generare malumore lo slittamento al 20 dicembre, l'ennesimo di una vicenda che si trascina da molto tempo, ed anche la, che non ha avvicinato di molto la valutazione dei francesi.