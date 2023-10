American Express, terzo trimestre in crescita grazie a spese sostenute

American Express

(Teleborsa) -(AmEx), colosso statunitense che opera nei servizi finanziari e di viaggio, ha riportato unnel2023 di 2,5 miliardi di dollari, o 3,30 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 1,9 miliardi di dollari, o 2,47 dollari per azione, di un anno fa. Ial netto degli interessi passivi sono stati di 15,4 miliardi di dollari, in crescita del 13% principalmente grazie a volumi di prestito medi più elevati e una maggiore spesa dei titolari di carta."Abbiamo riportato un altro trimestre di ricavi e utili per azione record, che sono aumentati rispettivamente del 13% e del 34% rispetto all'anno precedente, riflettendo ilche abbiamo costruito nella nostra attività negli ultimi anni - ha commentato il- La spesa complessiva dei titolari della carta è stata elevata e la performance del credito è rimasta la migliore della categoria, riflettendo la nostra base di clienti premium globale"."Sulla base delle nostre prestazioni fino ad oggi, rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di ottenere una crescita dei ricavi e dell'EPS per l'intero annofornite all'inizio dell'anno - ha aggiunto - Riteniamo di essere ben posizionati nel tentativo di realizzare le nostre aspirazioni di piano di crescita a lungo termine nel 2024 e oltre, in un contesto macroeconomico stazionario".