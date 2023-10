Hewlett Packard Enterprise, outlook deludente per il 2024

Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) -, società statunitense specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, ha fornito il propriodall'anno fiscale 2024 fino all'anno fiscale 2026. In particolare, HPE prevede una crescita dei ricavi dal 2% al 4% in valuta costante e ha espresso l'intenzione di puntare a restituire agli azionisti una quota compresa tra il 65% e il 75% del free cash flow nei prossimi tre anni (il target di return rate storico è stato compreso tra il 50% e il 60%).HPE prevede che imanterranno lo slancio dell'anno fiscale 2023 e garantiranno una crescita sostenibile e redditizia. La società prevede che la crescita dei ricavi sarà compresa tra il 2% e il 4%, a valuta costante, con gli effetti del cambio che si prevede rappresenteranno un ostacolo compreso tra 50 e 100 punti base. Inoltre, prevede un utile netto per azione per l'anno fiscale 2024 compreso tra 1,83 e 2,03 dollari, e uncompreso tra 1,82 e 2,02 dollari (sotto le aspettative del mercato per 2,14 dollari, secondo dati LSEG).HPE prevede che ilper l'anno fiscale 2024 sarà compreso tra 1,9 e 2,1 miliardi di dollari (sotto le aspettative del mercato per 2,66 miliardi di dollari, secondo dati LSEG).