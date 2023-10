Industria: oltre il 50% delle piccole realtà è attiva sui mercati esteri

(Teleborsa) - Dopo l’appuntamento dia novembre 2023, l’sarà nuovamente protagonista condal 6 all’8 marzo 2024 presso i padiglioni di. Un ritorno dopo il successo dell’ultima edizione bolognese che ha visto la partecipazione di oltre 2mila aziende espositrici e quasi 60mila visitatori (+52% sul 2022). A questo si aggiunge un livello di soddisfazione mai raggiunto, con oltre tre quarti dei visitatori soddisfatti per le occasioni di networking e per aver avuto la possibilità di aggiornarsi sulle tecnologie più innovative in ambito produttivo.Unache negli anni è diventata sempre più internazionale, visto il ruolo dell’Italia nel panorama europeo e mondiale e grazie alla presenza in fiera diprovenienti da tutti i Paesi del mondo. Secondo l’Istat, il nostro Paese, insieme alla, presenta un sistema produttivo a forte vocazione manifatturiera e più di un terzo delprodotto dalle aziende che operano nell’industria e nei servizi proviene infatti da questo settore. E l’export ha un ruolo di primo piano: ad eccezione delle micro-imprese, oltre il 50% delle piccole realtà è attiva sui mercati esteri, un dato che supera il 90% per le. Germania, Stati Uniti, Francia e Spagna, si confermano tra i principali partner commerciali del nostro Paese.In questosi inserisce la, manifestazione che avrà una visione ancora più globale per guidare le imprese italiane nel loro percorso di crescita a livello nazionale e internazionale. Tre giorni di fiera dove gli imprenditori potranno vivere un’esperienza diretta e “immersiva” con il mondo produttivo, grazie a un percorso espositivo e dimostrativo per affrontare quelli che sono i pilastri dell’: innovazione, formazione e sostenibilità. Un percorso che proietterà visitatori ed espositori verso un’industria sempre più 5.0 e human centered.L’avrà come fulcro centrale il nuovonell’Industria manifatturiera, dedicato a tematiche a cui gli imprenditori sono particolarmente sensibili, soprattutto in questo momento storico. Un’area in cui si approfondiranno tematiche che riguardano la mobilità, l’industria manifatturiera e la filiera dell’idrogeno, con stazioni dimostrative, tavole rotonde, speech e momenti di confronto. Attraverso best practice e case history di successo, esperti di tecnologia e di mercato illustreranno le sfide che il comparto dovrà affrontare in vista del 2035 (stop delle immatricolazioni dei motori termici), il possibile impatto che la mobilità sostenibile ha e avrà sempre più sulla filiera e le misure adottabili.Inoltre, torneranno tanticelebri che hanno reso MECSPE un punto di riferimento per l’industria, come la, la Piazza Progettazione e Design e la Startup Factory, iniziative dove i diversi attori del settore potranno mettersi in gioco per presentare i loro progetti o assistere a momenti di apprendimento.In tutto questo percorso, l’e lasaranno l’anima di tante iniziative, confermando il ruolo di MECSPE come guida anche per le nuove generazioni e per un nuovo modo di fare impresa, più adatta ai giovani e soprattutto attenta all’ambiente. Proprio il tema della sostenibilità, infatti, sarà valorizzato durante i tre giorni grazie al Percorso Obiettivo Sostenibilità (evoluzione del Percorso EcoFriendly), un’iniziativa pensata per dare visibilità e premiare gli espositori che hanno già intrapreso un percorso di sostenibilità, nelle sue tre declinazioni ambientale, sociale e di governance.Un, quello sostenibile, in linea con i valori di, la società che organizza MECSPE e che da oltre 30 anni promuove fiere specializzate, saloni tematici e congressi. Nel corso del 2023, Senaf ha ottenuto la certificazione ISO 20121, al fine di creare e fornire un sistema di gestione della sostenibilità per eventi dal vivo, valutando e monitorando tutti i processi che occorrono allo svolgimento di una manifestazione nel rispetto di parametri di sostenibilità sociale ed economica.Inoltre, prosegue, lacon le principali associazioni del settore che hanno supportato in questi anni MECSPE, tra cui Ascomut, Aidam, Confimi, Comet, Confapi e Confartigianato, con i loro rispettivi “Villaggi”, e CNA Produzione, aiutando gli organizzatori a sviluppare una cultura d’impresa innovativa e sostenibile.