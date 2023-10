McCaul (BCE): vigilanza europea può migliorare nell'uso delle misure qualitative

(Teleborsa) - "Il capitale è uno strumento efficace, mae di applicazione della normativa sono". Lo ha affermato, membro del Consiglio di Vigilanza della BCE, durante un evento organizzato dalla Banca d'Italia per il decennale della nascita del meccanismo di vigilanza unico (SSM)."Rispetto agli Stati Uniti,per renderle applicabili e giuridicamente vincolanti - ha detto - Dobbiamo essere sinceri riguardo agli standard di vigilanza in modo che le banche sappiano esattamente cosa correggere. Laddove le banche sono troppo lente nel porre rimedio alle proprie debolezze, applicheremo misure di vigilanza con obiettivi e tempistiche chiaramente definiti, concentrati sulle cause profonde, piuttosto che sui sintomi"."Questi cambiamenti- ha puntualizzato McCaul - Abbiamo semplicemente raggiunto il livello di maturità nella nostra vigilanza tale da riconoscere che il capitale da solo non può affrontare tutti i rischi. Per esercitare una vigilanza più efficace e di maggiore impatto, le autorità di vigilanza devono sfruttare appieno i propri strumenti, compresi i requisiti patrimoniali, per innescare cambiamenti che miglioreranno la capacità delle banche di detenere e gestire il rischio".