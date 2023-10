Xenia Hotellerie Solution verso quotazione su EGM

MIT SIM

(Teleborsa) -Società Benefit ha(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 2 novembre, con il debutto nei giorni successivi. EnVent Italia SIM è l'Euronext Growth,lo Specialist.Xenia fornisce servizi di ospitalità attraverso, nello specifico: ricerca e organizzazione di servizi alberghieri e alloggiativi in destinazioni nazionali e internazionali per conto di clienti operanti generalmente nel settore del trasporto passeggeri e cargo; costituzione di una propria catena alberghiera identificata con il marchio registrato PHI Hotels; commercializzazione di strutture alberghiere di terzi attraverso il proprio canale distributivo B2B denominato XENIAtoBOOK.di Xenia del primo semestre 2023 sono stati pari a 23,8 milioni di euro, in aumento del 13,9% rispetto all'analogo periodo del 2022, l'pari a 2 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 1,4 milioni di euro del primo semestre 2022, e l'di 595 mila euro, in miglioramento rispetto ai 330 mila euro del periodo corrispondente.La societàcon la propria sede legale in Guardiagrele (CH) e la sede secondaria presso la struttura alberghiera PHI Hotel Milano sita in Baranzate (MI), ma è presente anche in Albania, con la. Gli alberghi della società sono tutti di categoria quattro stelle e localizzati a: Baranzate (Milano), Modena, Francavilla al Mare (Chieti), Susegana (TV), Correggio (RE), Bologna-Ozzano (BO) e Bologna.Ilè composto da 7 membri: Marcello Valenti (Presidente); Ercolino Ranieri (Consigliere Delegato); Ermando Bozza (Consigliere); Francesca Pace (Consigliere Indipendente); Giulio Caso (Consigliere); Maria Di Rosato (Consigliere); Vanessa Sobrero (Consigliere Indipendente).Prima dell'ammissione, l'è composto da: PHI S.r.l. Unipersonale (riconducibile per il 100% al Dott. Ercolino Ranieri) per il 93,5%; Ercolino Ranieri per il 6,5%.