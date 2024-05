Soges Group verso quotazione su Euronext Growth Milan

MIT SIM

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 10 giugno 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi.è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una società, con sede a Firenze e costituita nel 2000, che opera nel settore Ho.Re.Ca. (hotellerie-restaurant-catering), attraverso laattive nell'ospitalità alberghiera e congressuale, con un modello di business che presidia direttamente l'intera catena del valore integrando verticalmente le attività di individuazione, acquisizione e riqualificazione delle strutture con quelle di gestione e di offerta di prodotti e servizi turistico-alberghieri e congressuali al fine di ottimizzarne i risultati economici, riposizionare la brand reputation e migliorare le performance operative delle singole strutture.Soges Group opera 7 delle strutture direttamente gestite sotto il, con un'offerta distintiva che, grazie agli ambienti e ai servizi offerti, integra e completa l'esperienza dei propri ospiti con attività ricreative ed esperienze collegate al territorio, organizzazione di matrimoni ed eventi privati ed aziendali e vendita di prodotti tipici. Le strutture attualmente gestite sono prevalentemente strutture a 4 stelle o residenze d'epoca localizzate in zone del territorio toscano caratterizzate da alta attrattività turistica, nello specifico nella zona di Firenze - HotelArt Atelier, Villa Neroli, Villa Agape - e nella zona del Chianti - Certosa di Pontignano, Boccioleto Resort & Spa, Borgo di Cortefreda, Podere Mezzastrada e Park Hotel Chianti - con un complessivo di 289 camere e 35 appartamenti gestiti.Ilè composto da: Paolo Galardi (Presidente del Consiglio di Amministrazione); Andrea Galardi (Amministratore Delegato); Cristina Galardi (Vice Presidente); Bernardo Balleggi (Consigliere non esecutivo); Paolo De Nadai (Consigliere non esecutivo). Prima della data di deposito della domanda di ammissione, l'assemblea procederà all'integrazione del CdA con la nomina di ulteriori due amministratori, dei quali almeno un amministratore indipendente.Prima dell'ammissione, ilè posseduto al 100% da Gala Holding S.r.l. (società riconducibile per il 62% a Paolo Galardi, per il 28% ad Andrea Galardi e per il 10% a Cristina Galardi).