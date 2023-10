Eventi e scadenze: settimana del 23 ottobre 2023

Lunedì 23/10/2023

Sogefi

Unicredit

Martedì 24/10/2023

3M

Coca Cola

Cofle

General Electric

General Motors

Invesco Ltd

Italgas

Microsoft

Next Re

Talea Group

Texas Instruments

Unicredit

Visa

Xerox Holdings

Mercoledì 25/10/2023

Boeing

Compagnia Dei Caraibi

Creactives Group

Italgas

Mattel

Moody's

Morningstar

Netgear

Saipem

STMicroelectronics

Whirlpool

Giovedì 26/10/2023

Allcore

Amazon

Biesse

Bristol Myers Squibb

Campari

Convergenze

Creactives Group

Edison R

Elica

ENI

Eviso

Farmacosmo

Fervi

Ford Motor

Harley-Davidson

Honeywell International

Intel

Maire Tecnimont

Mediobanca

Merck

Moncler

Moncler

Northrop Grumman

Seri Industrial

Southwest Airlines

STMicroelectronics

Saipem

Venerdì 27/10/2023

A.B.P. Nocivelli

Chevron

Colgate-Palmolive

Danieli

Digital Bros

ENI

Esautomotion

Eviso

Exxon Mobil

Imprendiroma

Indel B

Mediobanca

T. Rowe Price

Unicredit

Sabato 28/10/2023

Mediobanca

S.S. Lazio

(Teleborsa) -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari- Palazzo del Quirinale - Visita di Stato del Presidente della Repubblica di Finlandia- Riunione informale dei ministri delle Telecomunicazioni- Manifestazione annuale diffusa in tutta la città di Roma, dedicata all'arte contemporanea. Centinaia di eventi in spazi espositivi. Gallerie, Fondazioni, Musei, Enti e Associazioni culturali, Accademie, Istituti di cultura italiani e stranieri e spazi indipendenti di ricerca aprono le porte proponendo mostre, eventi, talk, incontri, performance, approfondimenti e aperture straordinarie08:30 -- Lussemburgo - Il Consiglio sarà presieduto Josep Borrell. I ministri discuteranno sulla situazione in Israele, sull'aggressione russa verso l'Ucraina e sugli sviluppi relativi ad Armenia e Azerbaigian15:30 -- Convocazione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi16:45 -- Montecitorio - Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con il Presidente della Repubblica di Finlandia, Sauli Niinistö17:00 -- Lussemburgo - Il consiglio di cooperazione discuterà dello stato dei lavori e delle prossime fasi dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan. Verranno discusse questioni politiche, economiche, commerciali e sulla cooperazione17:30 -- Roma - Il Premio Bancor, riconoscimento organizzato dall’Associazione Guido Carli con il patrocinio di Banca Ifis, verrà dato all'economista Lawrence "Larry"Summers, ex Sottosegretario al Tesoro degli Stati Uniti. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti dell’Associazione Guido Carli e di Banca Ifis e il Governatore della Banca d’Italia- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Comunicazione BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.9.2023- Bologna - "Viaggia con la Banca d’Italia per saperne di più su economia e finanza". Tema: "Non siamo soli: la Banca d’Italia per la legalità"- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Dorin Recean, Primo Ministro della Repubblica di Moldova- Genova - Il titolo dell'Assemblea è "Tre colori sul cuore. I sindaci uniscono l'Italia". Durante i tre giorni intervengono tra le varie personalità, oltre ai Sindaci, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Presidente della Camera Fontana, i ministri Salvini, Zangrillo, Valditara, Pichetto Fratin, Urso, Calderone, Fitto, Tajani, Schillaci, Abodi, Locatelli, Lollobrigida, Santanché, Ciriani e Giorgetti e il presidente ANCI- Ravenna - Importante evento nel settore dell’Industria Energetica. OMC è il luogo ideale per le autorità energetiche, gli amministratori delegati del settore, gli appaltatori, le istituzioni e i consumatori per discutere delle migliori strategie, politiche e finanziamenti per realizzare l'agenda della transizione energetica- Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia; Sistema dei pagamenti- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema09:30 -- Roma - All'evento, organizzato dal Gruppo Unipol con The European House - Ambrosetti, sarà presentato il Rapporto Strategico 2023 del Think Tank "Welfare, Italia". Parteciperanno i principali stakeholder istituzionali nazionali ed europei. Tra gli interventi, i Ministri Calderone e Schillaci, il Presidente di Unipol Gruppo e l'AD e DG di Poste Italiane. I lavori saranno aperti da un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella11:00 -- Roma, Direzione generale INPS - Interverranno Roberto Ghiselli, Presidente CIV, Carlo Mochi Sismondi, Presidente FORUM PA, Micaela Gelera, Commissario INPS, Walter Rizzetto, Presidente della Commissione lavoro e politiche sociali della Camera, e Claudio Durigon, Sottosegretario Ministero del lavoro e delle politiche sociali15:30 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione svolge l'informativa del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sul ripristino temporaneo dei controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 3Q23 e 9M23 (pubblicazione risultati e conference call)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa alla 40^ Assemblea annuale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), a Genova- Milano - Importante appuntamento nazionale di riferimento per l'industria italiana del Leasing, che mette al centro del dibattito le imprese e alcuni tra i temi più strategici per la crescita economica del Paese. Interverranno relatori di prestigio del mondo istituzionale, associativo e del sistema delle imprese- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi08:30 -- La Commissione Difesa della Camera svolge l'audizione di Roberto Cingolani, AD di Leonardo sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della difesa10:00 -- Sede GSE - Evento organizzato in collaborazione con Althesys, per offrire una panoramica degli strumenti di analisi territoriale sviluppati da RSE nel quadro delle politiche energetiche italiane. Policy maker, regolatori, operatori e finanziatori si confrontano sui principali temi per il futuro dello sviluppo delle rinnovabili. Interverranno, tra gli altri, gli AD di RSE di Althesys10:00 -- Roma, sede INPS - Conferenza Stampa di presentazione del "Report sulla Povertà in Italia 2022" dell'L’Istituto nazionale di Statistica10:00 -- Montecitorio - Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con l'Ambasciatore degli Stati Uniti d’America, Jack Markell10:30 -- Roma, Palazzo della Cancelleria - Presentazione dei risultati di Edufin Index, progetto di Alleanza Assicurazioni, con l’obiettivo di rilevare il livello attuale di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa degli italiani. Interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario Freni, il Rettore Università Bocconi e il CEO di Alleanza Assicurazioni11:00 -- Montecitorio - Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con una delegazione israeliana di sopravvissuti agli attacchi del 7 ottobre e dei familiari degli ostaggi catturati11:00 -- Nella seduta odierna, ha luogo la consegna del testo delle Comunicazioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre. Nella medesima seduta, a partire dalle ore 16, si svolge la relativa discussione15:00 -- Milano - Evento dedicato al mondo del lavoro e della formazione. All'appuntamento organizzato da Digit’Ed, parteciperanno Emma Marcegaglia (Presidente e AD, Marcegaglia Holding), Luigi Ferraris (AD e DG, Ferrovie dello Stato Italiane), Fabrizio Palermo (AD e DG, Acea) e molti altri ospiti15:00 -- La presentazione annuale dell'Associazione nazionale imprese Ict di Confcommercio, Assintel Report 2023: numeri, prospettive e politiche per la crescita digitale del sistema Italia, si terrà in Senato, al palazzo della Minerva18:00 -- Milano - La 10a edizione del Premio Eccellenze d’Impresa si terrà a Palazzo Mezzanotte. Dibattito con i vincitori e i protagonisti del mondo imprenditoriale italiano. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Eccellenze d'Impresa, il CEO di Borsa Italiana, la DG di Confindustria e la CEO di illy caffe- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023. Comunicato stampa- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Vertice di due giorni a Bruxelles dove si incontrano i leader dell'UE per discutere dell'Ucraina, del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, dell'economia, della migrazione e di altre questioni- Alla 21esima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione di riferimento per la diffusione della cultura scientifica, ci saranno 26 mostre e 86 laboratori, quasi 250 eventi distribuiti in 35 location. Tra i temi portanti della nuova edizione anche l'intelligenza artificiale e la robotica10:00 -- Natalità e fecondità della popolazione - Anno 202210:00 -- Brescia - Terza edizione dell'incontro voluto dal Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, sulle iniziative di contrasto alle disuguaglianze, con la partecipazione e il coinvolgimento di primari esponenti di Istituzioni e del Terzo Settore, accademici, imprenditori ed esperti10:00 -- Milano - Workshop annuale dell'Osservatorio H2 Verde Agici-Fichtner. Verranno presentati i risultati delle ricerche 2023 dell'Osservatorio, a cui seguiranno interventi di alto livello da parte dei rappresentanti di aziende leader di settore che stanno investendo nell’idrogeno e del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica13:30 -- La Commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale14:00 -- La Commissione Lavoro della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, svolge l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone14:15 -- Riunione di politica monetaria ad Atene e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Asta BOT; Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive III trimestre esercizio 2023- CDA: Risultati del III trimestre 2023 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2023 (seconda tranche)- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 30.9.2023- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30 settembre 2023- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo09:30 -- Appuntamento: Conference call con analisti, investitori e media per discutere i risultati finanziari del terzo trimestre 2023 e le previsioni attuali sul business. (La pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2023 avverrà prima dell’apertura delle contrattazioni delle Borse europee)12:15 -- Appuntamento: Media Briefing: Risultati 3Q 2023 (Resoconto intermedio al 30 settembre 2023) con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini- Francia, Svezia e Bulgaria - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Italia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Bilancio mensile finanza pubblica- Debito delle amministrazioni locali- EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e ESM (Meccanismo europeo di stabilità) - Fitch pubblica la revisione del merito di credito - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Svezia e Finlandia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Belgio - Moody's pubblica la revisione del merito di credito08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 3° trimestre 202310:00 -- Roma, Ara Pacis - 2a edizione dell'ESG CEO Forum di Bain & Company Italia. Durante l’evento verrà presentata un’analisi dello stato della transizione climatica in Italia. Interverranno, tra gli altri, gli AD di Snam, Maserati, Fincantieri e CDP Venture Capital- Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo10:00 -- Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria in unica convocazione - Milano, UniCredit Tower Hal- Assemblea: Approvazione del bilancio al 30.6.2023- Assemblea: Bilancio