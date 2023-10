IEG: domani parte "IBE Driving Experience 2023"

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Tutto è pronto a, l'appuntamento diche domani, martedì 24 e mercoledì 25 ottobre raccoglie il mondo del trasporto collettivo sostenibile presso il, in attesa di, la manifestazione espositiva punto di riferimento biennale del settore che si svolgerà alla Fiera di Rimini nel 2024.il focus dell'evento inaugurale è sul turismo, con due tavole rotonde dedicate a". Dopo i saluti di, e, interverranno operatori, nuovi attori dell'energia e Istituzioni con l'obiettivo di condividere le migliori pratiche e individuare un comune percorso di collaborazione. Sarà l'occasione per fare il punto sulle politiche in atto e sui finanziamenti dedicati allo sviluppo delle aree interne e sul contributo del turismo motoristico alla valorizzazione del Made in Italy e alla crescita dei territori. Un momento di attenzione verrà riservato alcome fattore di miglioramento della qualità della vità nelle città e agente di sviluppo dei borghi, nelle sue più recenti applicazioni.Il pomeriggio disarà invece a temail talk-show che tratterà delle nuove dinamiche del settore tra costruttori e carrozzieri che crisi post-pandemica e transizione verso l'elettromobilità hanno avvicinato in veste di alleati.Il 25 ottobre a Misano durante "IBE Driving Experience" debutta lil primo corso teorico e pratico per conducenti di autobus esclusivamente dedicato a comprendere e a provare sul campo le evoluzioni tecnologiche e gestionali degli autobus elettrici. L'iniziativa (progettatata da IBE Intermobility and Bus Expo, ADDESTRA, Efficient Driving e dalla rivista Pullman) è un successo che testimonia il valore di una formula replicabile su scala nazionale.Sono 80 i ragazzi partecipanti al progettoNel corso di "IBE Driving Experience 2023" si terrà anche l'Open-day di "School's out", un progetto sviluppato insieme a Scuderia Start per i ragazzi delle scuole professionali e tecniche della Romagna con indirizzo meccanico, elettronico e meccatronico. Il programma darà voce alle figure professionali (meccanico, operaio specializzato Start etc ) dando la possibilità di toccare con mano i veicoli e di fare domande per scoprire le peculiarità tecniche dei mezzi. I ragazzi potranno inoltre provare un simulatore di diagnostica e riparazione bus messo a disposizione da Golia Infogestweb e fare un giro di pista a bordo di un veicolo elettrico Iveco Bus. Grazie a tutto questo "School's out" permetterà agli studenti di scoprire le potenzialità occupazionali offerte dal settore del trasporto collettivo su gomma facendoli avvicinare a questa industria e alle professionalità, sempre più digitali.Questi gli: l'Istituto d'Istruzione Superiore "Marie Curie" di Savignano sul Rubicone (FC), l'Istituto ISISS "P.Gobetti" di Morciano di Romagna (RN), Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "L.Battista Alberti" di Rimini e l' Istituto Professionale Statale "Olivetti Callegari" di Ravenna.