Inchiesta Altroconsumo su 12 siti per la spesa online: "Poca trasparenza"

(Teleborsa) - La spesa online è un servizio sempre più diffuso e consolidato, ma non sempre consente ai consumatori di avere tutte le informazioni di legge sui prodotti alimentari che si va ad acquistare.ha indagato le principali piattaforme di vendita online e ha riscontrato numerose violazioni della normativa europea che riguarda gli acquisti online.ha preso in considerazionesuddivise tra supermercati, discount, siti di ecommerce e app di consegna a domicilio, e ha monitoratoappartenenti a sette diverse categorie.Oltre alla presenza delle, come l'obbligo per il venditore di riportare sui siti le stesse informazioni presenti sulle etichette dei prodotti venduti nei supermercati e nei negozi, sono stati ricercati altri aspetti utili, come la presenza sul sito di foto delle confezioni o le indicazioni sulla durata del prodotto.Dall'indagine è emerso che isono quelli deie quello delAnche lae l'si sono dimostrate attente nel riportare online le informazioni obbligatorie per legge.nel caso dile informazioni sono disomogenee e disordinate, al punto da mettere in difficoltà il consumatore invece di orientarlo. Anche lenon riportano le informazioni minime richieste dalla normativa. Molte piattaforme riducono la loro comunicazione sugli alimenti alle foto delle confezioni dei prodotti, che però non sempre garantiscono le informazioni necessarie.fa sapere di aver prontamente segnalato le numerose violazioni emerse al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) affinché vengano presi i necessari provvedimenti.