TrenDevice, EnVent taglia target price e conferma Outperform

TrenDevice

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha abbassato aper azione (da 0,60 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, mantenendo ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale dell'89%. La revisione della raccomandazione arriva dopo l'aumento di capitale e la diffusione di alcuni dati finanziari per il terzo trimestre Gli analisti fanno notare che, anche per effetto dell'annuncio dell'aumento di capitale avvenuto nell'ultima parte di settembre.A seguito degli aggiornamenti del terzo trimestre del 2023, ilguidata dall'espansione della rete di negozi al dettaglio e del canale di e-commerce, che si aggiungerebbe all'aumento delle vendite nell'ultimo trimestre dell'anno, storicamente concentrato intorno al Black Friday e al Natale."Abbiamo ridotto le nostre previsioni di vendita per l'anno fiscale 2023, considerando una quota più elevata derivante dalle vendite nei negozi al dettaglio e le tendenze stagionali favorevoli del quarto trimestre - scrive EnVent - A nostro avviso, nel medio termine, il".