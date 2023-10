Walgreens in rialzo promossa da JP Morgan

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,09%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da JP Morgan. Gli analisti dell'ufficio studi hanno alzato il giudizio sul titolo del distributore farmaceutico a "overweight" da "neutral".Da oggi, 23 ottobre,è il nuovo amministratore delegato del colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, dopo l'uscita di Rosalind Brewer a inizio settembre. Wentworth entra anche a far parte del CdA dopo aver assunto l'incarico.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,62 USD con area di resistenza individuata a quota 22,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21,11.