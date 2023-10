AVM Gestioni e Amundi acquisiscono Europan Sud

(Teleborsa) -, attraverso il fondo di Private Capital Italian Fine Food dedicato alla valorizzazione delle eccellenze regionali del food Made in Italy, e, attraverso il fondo Amundi ELTIF AgrItaly PIR, hanno. Si tratta di un'azienda di Taranto specializzata nella produzione di pane e panificati precotti non surgelati da materie prime italiane e con l'utilizzo del lievito madre. Il fatturato di Europan Sud nel 2022 è stato pari a 10,6 milioni di euro, con un EBITDA margin superiore al 20%.L'operazione, effettuata attraverso un, prevede che la, fondatrice della società nel 1974,delle quote e che garantisca la continuità aziendale rimanendo nei principali ruoli operativi della società: Giancarlo Barbaro, amministratore delegato sarà affiancato dal nipote Mario Barbaro, mentre Cosimo Barbaro proseguirà come direttore della produzione."Con l'investimento del Fondo Italian Fine Food, accompagnato dal co-investimento di Amundi SGR, la società acquisita sarà in grado di accelerare il suo percorso di crescita, che potrà avvenire anche attraverso future operazioni di acquisizione, rafforzando il suo posizionamento di mercato", ha commentato, Partner di AVM Gestioni che ha seguito l'operazione."Con quest'ultima operazione, il Fondo Amundi ELTIF AgrItaly PIR completa gli investimenti destinati allo sviluppo delle PMI italiane che, nel settore alimentare, spiccano per qualità e capacità di coniugare tradizione e innovazione", ha aggiunto, Head of Amundi Real Assets in Amundi SGR.