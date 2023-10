Banca di Asti, accordo da 37 milioni con BCC Pay sul merchant acquiring

(Teleborsa) -hanno sottoscritto undi Banca di Asti a BCC Pay. Parallelamente verrà sottoscritto un accordo commerciale di lungo termine tra Banca di Asti e BCC Pay per la promozione e il collocamento dei prodotti di merchant acquiring.L'accordo prevede unper Banca di Asti di 37 milioni di euro e undi massimi 13 milioni di euro, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi, si legge in una nota.A Banca di Asti oggi fanno riferimento oltre, per un totale di circa(point of sales), che nel corso del 2022 hanno generato transazioni per un volume di circa un miliardo di euro.Ilè previsto entro la fine dell'anno. "L'operazione consentirà la valorizzazione degli asset commerciali della banca liberando risorse funzionali a un ulteriore rafforzamento patrimoniale oltre alla nascita di una partnership con una controparte dinamica e proiettata verso l'innovazione quale è BCC Pay", viene sottolineato.