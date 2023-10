BCE, credit crunch superiore alle attese nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Gli, vale a dire le linee guida interne o i criteri di approvazione dei prestiti degli istituti, per i prestiti o le linee di creditosi sonodel 2023. È quanto emerge dal bank lending survey (BLS) della Banca centrale europea (BCE) del mese di ottobre 2023.L'inasprimento netto cumulativo dal 2022 è stato "sostanziale", il che è coerente con il significativo indebolimento in corso nelle dinamiche del credito. La percentuale netta di banche che hanno segnalato un inasprimento "si è leggermente attenuata rispetto al trimestre precedente, ma è stata", si legge in una nota della BCE.Le banche hanno inoltre segnalato un ulteriore inasprimento netto dei criteri di concessione delper l'acquisto di abitazioni, per il credito al consumo e per altri prestiti alle famiglie. In questo caso, ciò ha "ampiamente superato le aspettative precedenti".Ilper iè addirittura aumentato rispetto al secondo trimestre, mentre si è lievemente moderato per il credito al consumo e altri prestiti. All'inasprimento hanno contribuito la maggiore percezione del rischio legato alle prospettive economiche e alla situazione specifica del mutuatario, la minore tolleranza al rischio e le minori posizioni di liquidità delle banche.Per il, le banche dell'area euro si aspettano un ulteriore, seppur più moderato, inasprimento netto dei criteri di credito sui prestiti alle imprese e criteri di credito sostanzialmente invariati sui prestiti alle famiglie per l'acquisto di case. Per quanto riguarda il credito al consumo, si aspettano un'ulteriore significativa stretta netta.I termini e le condizioni complessivi applicati dalle banche - ovvero i termini e le condizioni effettivi concordati nei contratti di prestito - si sono ulteriormente inaspriti per tutte le categorie di prestito nel terzo trimestre del 2023. L'è stato il principale motore dell'inasprimento netto, riflettendo il continuo passaggio attraverso tassi di mercato più elevati ai tassi sui prestiti alle imprese e alle famiglie.Le banche hanno nuovamente segnalato uno di utilizzo di linee di credito da parte delle imprese nel terzo trimestre del 2023, nonché un calo della domanda di mutui immobiliari e della domanda di credito al consumo e altri prestiti alle famiglie.