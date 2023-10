Coca-Cola alza previsioni annuali dopo terzo trimestre in crescita

The Coca-Cola Company

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche, ha chiuso ildel 2023 conin crescita dell'8% a 12 miliardi di dollari, mentre i ricavi organici sono cresciuti dell'11%. Ilè stato del 27,4% rispetto al 27,9% dell'anno precedente, mentre il margine operativo rettificato è stato del 29,7% rispetto al 29,5% dell'anno precedente. L'è cresciuto del 9% a 0,71 dollari, mentre l'EPS rettificato è cresciuto del 7% a 0,74 dollari."Abbiamo realizzato un trimestre complessivamente solido e stiamo migliorando i nostri ricavi e profitti per l'intero anno alla luce delle nostre prestazioni da inizio anno - ha affermato il- Il nostro portafoglio leader di marchi, abbinato a un sistema allineato e motivato, ci consente di vincere oggi sul mercato, gettando al tempo stesso le basi per il lungo termine".Coca-Colauna crescita organica dei ricavi del 10%-11% per l', rispetto alla precedente previsione di un aumento dell'8%-9%. Inoltre, prevede che l'utile annuo rettificato per azione aumenti tra il 7% e l'8%, rispetto alle precedenti previsioni di un aumento tra il 5% e il 6%.