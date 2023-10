Novartis alza outlook su utile dopo terzo trimestre positivo

Novartis

Sandoz

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha chiuso ilcondi 11,8 miliardi di dollari (+12%, +12% cc) guidate da una crescita dei volumi di 17 punti percentuali. Il prezzo ha avuto un impatto negativo di 1 punto percentuale e la concorrenza dei generici ha avuto un impatto negativo di 4 punti percentuali.L'è stato di 1,5 miliardi di dollari (+14%, +37% cc), principalmente grazie al maggiore utile operativo e alla minore aliquota fiscale determinata da elementi non ricorrenti. L'è stato di 0,73 dollari (+20%, +45% cc), in crescita più rapida dell'utile netto, beneficiando di un numero medio ponderato inferiore di azioni in circolazione."Novartis ha registrato un, con vendite a doppia cifra e crescita dell'utile operativo core che hanno portato ad un ulteriore aggiornamento rispetto alla guidance per il 2023 - ha commentato il- Abbiamo realizzato con successo lo spin-off di, permettendoci di concentrarci completamente su farmaci innovativi ad alto valore. I nostri fattori di crescita, tra cui Kesimpta, Entresto, Kisqali e Pluvicto, continuano a ottenere buoni risultati sul mercato. Anche la nostra solida pipeline continua a dare risultati e abbiamo raggiunto importanti traguardi di innovazione per Pluvicto, iptacopan, remibrutinib e Lutathera. Siamo fiduciosi nelle nostre prospettive di crescita a medio termine e restiamo impegnati a creare valore per i nostri azionisti".Novartische l'utile operativo core del gruppo crescerà di una percentuale "mid to high teens" nel, rispetto al livello " low double digit to mid teens" previsto in precedenza. Confermata la crescita " high single digit" per le vendite.