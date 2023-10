Spotify in forte rialzo, trimestrale oltre attese

Spotify Technology

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 10,01% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati del terzo trimestre annunciati dal gigante dello streaming. Il periodo si è chiuso con una crescita del 26% degli(+23 milioni), che porta il totale a 574 milioni. Spotify ora prevede di superare i 600 milioni di utenti attivi entro la fine dell'anno in corso. In aumento del 16% anche gliche raggiungono quota226 milioni.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,56%, rispetto a -3,06% dell').Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 174,7 USD. Supporto a 164,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 185,1.