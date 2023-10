Claudio Scardovi entra in Deloitte dopo la parentesi Hope

Accenture

(Teleborsa) -ha annunciato l', con l'obiettivo di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento di leader nella consulenza strategica alle aziende in ambito M&A e Private Equity.Scardovi vanta un', e negli ultimi anni si era impegnato al lancio di HOPE SICAF, che però non ha centrato la raccolta retail ed è stata messa in liquidazione nella primavera 2023.Dopo una prima esperienza in KPMG e poi in, Scardovi ha fondato e diretto come CEO l'incubatore digitale Intervaluenet, da cui è nata l'azienda leader nel settore della consulenza gestionale, di cui Scardovi, per i cinque anni seguenti, è stato CEO. Dopo un'ulteriore esperienza income managing director e Head of FIG, ha proseguito la sua carriera diventando operating partner die si è unito adcome managing director e global co-head of FIG lavorando in molti paesi EMEA ed a livello internazionale.Inoltre, Scardovi èalla SDA Bocconi e presso l'Imperial College di Londra, ed autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche e di 27 libri su temi di economia, strategia e finanza.