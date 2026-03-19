Sanlorenzo, riassetto nella catena di controllo. Niente OPA e resta voto maggiorato

(Teleborsa) - Sanlorenzo , operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha reso noto che il socio di maggioranza Holding Happy Life (HHL), controllata dal CEO Massimo Perotti, ha conferito in Ocean, già titolare del 5,441% del capitale, oltre la metà del capitale di Sanlorenzo. Per effetto del conferimento, Ocean diventa titolare del 55,653% del capitale di Sanlorenzo, pari al 67,631% dei diritti di voto in Sanlorenzo. HHL diventa così socia di controllo di Ocean con una quota di partecipazione pari al 90,223% del capitale sociale. HHL controlla dunque complessivamente il 61,118% del capitale sociale e il 74,734% dei diritti di voto di Sanlorenzo, direttamente ed indirettamente.



Gli altri soci di Ocean sono Finclama, società riconducibile a Claudio Luti, con una partecipazione pari al 5,040%, e Kibotion, società riconducibile a Silvia Merlo, amministratrice di Sanlorenzo, con una partecipazione pari al 4,737%; Finclama e Kibotion avranno il diritto ad indicare un candidato ciascuno da inserire nella lista che Ocean presenterà per la nomina del CdA di Sanlorenzo.



"Ringrazio Silvia Merlo e Claudio Luti per la fiducia e per aver scelto di affiancarmi nella crescita e nello sviluppo del Gruppo - ha dichiarato Perotti - Sono orgoglioso che due famiglie imprenditoriali di grande valore abbiano deciso di condividere questo percorso, confermando la solidità del progetto Sanlorenzo e le prospettive di lungo termine del nostro settore".



Non c'è alcuna modifica del titolare ultimo del controllo di Sanlorenzo, che rimane Perotti, che continuerà quindi a essere il soggetto posto in posizione di controllo su Sanlorenzo. In ragione della permanenza del controllo ultimo in capo a Perotti, l'operazione non comporta l'insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto (OPA); inoltre, il conferimento da HHL in Ocean delle azioni Sanlorenzo che hanno maturato il voto maggiorato non incide sui presupposti per il mantenimento del voto maggiorato stesso.

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