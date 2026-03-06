Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio "vicino" a rilevare quote dei fratelli Luca e Paola

(Teleborsa) - Leonardo Maria Del Vecchio
ha detto di essere "vicino" a un accordo per rilevare le quote di due dei suoi fratelli in Delfin
, la holding di famiglia che controlla EssilorLuxottica
e ha un pacchetto di partecipazioni finanziarie nelle società italiane Generali
, MPS
e UniCredit
.
Dopo la scomparsa del fondatore Leonardo Del Vecchio, il capitale di Delfin è detenuto in quote uguali del 12,5% da otto eredi
: i figli dell'imprenditore, Claudio, Paola, Marisa, Leonardo Maria, Luca e Clemente e la moglie Nicoletta Zampillo insieme al primo figlio di lei, Rocco Basilico.
"Niente giochi sull'eredità di mio padre
", ha detto Del Vecchio junior in una intervista al Financial Times, confermando le trattative con due dei suoi fratelli per rilevare le rispettive quote sulla holding.
"Siamo vicini ad un accordo sul prezzo
- ha spiegato - sono stato molto chiaro sul fatto che voglio rilevare le loro quote per diventare primo azionista di Delfin e portare avanti la volontà di mio padre".
Secondo il quotidiano britannico, sta negoziando per portare la sua quota al 37,5%, tramite un leveraged buyout sostenuto da un gruppo di banche
. L'indebitamento necessario verrebbe poi finanziato con i dividendi attesi dalla società. Il Financial Times evidenzia che l'offerta di Leonardo Maria Del Vecchio sarebbe stata ora accettata da Luca e Paola, aprendo la finestra entro cui il giudice dovrà stabilire il prezzo delle azioni in questione.