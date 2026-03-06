Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio "vicino" a rilevare quote dei fratelli Luca e Paola

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -ha detto di essere, la holding di famiglia che controllae ha un pacchetto di partecipazioni finanziarie nelle società italianeDopo la scomparsa del fondatore Leonardo Del Vecchio, il: i figli dell'imprenditore, Claudio, Paola, Marisa, Leonardo Maria, Luca e Clemente e la moglie Nicoletta Zampillo insieme al primo figlio di lei, Rocco Basilico.", ha detto Del Vecchio junior in una intervista al Financial Times, confermando le trattative con due dei suoi fratelli per rilevare le rispettive quote sulla holding."Siamo- ha spiegato - sono stato molto chiaro sul fatto che voglio rilevare le loro quote per diventare primo azionista di Delfin e portare avanti la volontà di mio padre".Secondo il quotidiano britannico, sta negoziando per portare la sua quota al 37,5%, tramite un. L'indebitamento necessario verrebbe poi finanziato con i dividendi attesi dalla società. Il Financial Times evidenzia che l'offerta di Leonardo Maria Del Vecchio sarebbe stata ora accettata da Luca e Paola, aprendo la finestra entro cui il giudice dovrà stabilire il prezzo delle azioni in questione.