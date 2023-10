Ferragamo acquista partecipazioni di minoranza in JV cinesi

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Il CdA di, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, ha approvato l'detenute dalle società Imaginex Holdings Limited e Imaginex Overseas Limited nelleFerragamo Moda (Shanghai) Co. Limited, Ferragamo Retail Macau Limited e Ferrimag Limited, costituite per la distribuzione dei prodotti Ferragamo nell'area dellaIlper l'acquisto delle tre partecipazioni è stato definito ine verrà liquidato a valere sulle risorse di cassa disponibili contestualmente al trasferimento delle partecipazioni.Grazie a tale operazione, la società, in linea con quanto previsto dal Piano Strategicodella Greater China che rappresenta per la società un mercato estremamente rilevante e ad altissimo potenziale di crescita, si legge in una nota."L'acquisizione delle partecipazioni detenute dal Gruppo Imaginexcondotto, insieme a Peter Woo, nel corso degli ultimi 35 anni, che ha consentito al Gruppo di essere fra i primi brand italiani del lusso ad affermarsi in questo mercato così importante", ha commentato il"Oggi, con il consolidamento delle partecipazioni, avendo raggiunto una dimensione ed una organizzazione efficiente, potremo, con aumentata intensità,su questi mercati continuando a contare sull'alleanza di Peter Woo, che rimane azionista e consigliere della nostra società", ha aggiunto.