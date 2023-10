TraWell Co, Truestar Real Estate sale al 10% del capitale

Trawell Co

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha ricevuto in data 24 ottobre 2023 la comunicazione da parte didel superamento della soglia rilevante del 10%. In particolare, possiede 251.660 azioni, pari aldel capitale sociale.Truestar Real Estate SA risulta quindi ildietro RG Holding S.r.l. (51,193%) e davanti Marchin Investments BV (5,830%). Il mercato ha in mano il 32,975%.