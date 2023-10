Convergenze, ricavi 9 mesi in calo a 16,5 milioni, pesa Energia

Convergenze

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi 2023 conrispetto ai 22,6 milioni dello stesso periodo del 2022.Nel dettaglio, laha raggiunto(+8,8% rispetto ai 7 milioni de 2022), mentre laha registratorispetto ai 15,6 milioni de 2022. La variazione in termini di fatturato della BU Energia è dovuta esclusivamente alla riduzione del costo della materia prima energia in Italia, che nel periodo di riferimento è calato di oltre il 51%rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Marginalità BU TLC compresa tra il 26,5% e il 28,5%. Marginalità BU Energia compresa tra il 2% e il 3%.Nei primi nove mesi del 2023 si registrano, inoltre,pari a oltre 60.865, di cui oltre 50.307 per la BU TLC e oltre 10.558 per la BU Energia.