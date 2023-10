Fondo Socrate, approvato rendiconto intermedio di gestione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diriunitosi in data odierna, ha approvato ilal 30 settembre 2023 delNel corso del terzo trimestre 2023, la SGR sta continuando ain relazione alla situazione di mercato, tenendo sempre come linee guida la trasparenza del processo di dismissione e la massimizzazione dei valori di vendita.degli immobili rimane sempre orientata: allaper le porzioni sfitte; allain scadenza e/o regolarizzazione delle situazioni pendenti;dei canoni di locazione da parte dei conduttori al fine di evidenziare i crediti scaduti ed il relativo ageing, e di attuare le necessarie azioni di recupero dei crediti vantati; alle attività diimmobiliare; alle attività didegli immobili, in vista delle future dismissioni.del Fondo risulta prevalentemente locato, con un monte canoni annuo complessivo pari a(5,7 milioni di euro al 30 giugno 2023)., disponibile sul conto corrente al 30 settembre 2023,di euro (10,28 milioni di euro al 30 giugno 2023), di cui Euro 3,71 milioni disponibile sui conti correnti presso State Street Bank International Succursale Italia ed euro 7,5 milioni investiti in time deposit presso la Banca Nazionale del Lavoro, al fine di incrementare il rendimento della liquidità del Fondo temporaneamente non investita.