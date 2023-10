MAIRE, crescita ricavi a doppia cifra nei 9 mesi. Portafoglio ordini record

MAIRE

(Teleborsa) -chiude i primi 9 mesi conche ammontano a 3.088,9 milioni, in aumento del 22,7% rispetto ai primi nove mesi del 2022, principalmente grazie alla progressione dei progetti in esecuzione, che hanno raggiunto fasi in grado di esprimere maggiori volumi.L’ EBITDA è pari a 195,9 milioni, in crescita del 29,4% grazie ai maggiori volumi consuntivati e ad una efficiente gestione dei costi di struttura. Il margine EBITDA è pari al 6,3%, con un incremento di 30 punti base rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.Il(EBIT) è pari a 156,8 milioni, in crescita del 37,2%, con un margine del 5,1%, in crescita di 60 punti base rispetto al 4,5% dello stesso periodo dell’esercizio precedente.si è attestato a 127,1 milioni, a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a 38,5 milioni che corrispondono a un’aliquota fiscale del 30,3%, sostanzialmentein linea con gli ultimi trimestri.L’è pari a 88,6 milioni, in aumento del 44,3% a seguito di quanto sopra descritto, mentre l’Utile netto di Gruppo ammonta a 82,2 milioni, in crescita del 34,7% rispetto ai nove mesi del 2022.a 16,8 miliardi, includendo il recente contratto di Hail and Ghasha, che porta le acquisizioni del periodo a 10,9 miliardi., ha commentato: ": non solo i principali parametri economici continuano a crescere a doppia cifra, ma registriamo anche il backlog più alto della nostra storia. Il portafoglio ordini a 16,8 miliardi di Euro, insieme alla domanda crescente per le nostre tecnologie a servizio della transizione energetica, contribuirà a plasmare la crescita negli anni a venire. Si tratta di une la dimostrazione concreta dell’attuazione del piano strategico decennale, supportato da un contesto di mercato che ci vede protagonisti nella realizzazione di programmi di investimento sempre più orientati alla decarbonizzazione e all’efficientamento energetico., vero motore della crescita del nostro gruppo, sulle quali continuiamo a investire".La societàrelative alle Disponibilità Nette Adjusted e conferma le altre previsioni per l’esercizio in corso già annunciate al mercato il 2 marzo 2023 con il nuovo Piano Strategico 2023-32.In particolare, in funzione dell’attuale backlog e dei risultati consuntivati a settembre, sono attesi ricavi per il 2023 nella parte alta della guidance, con una profittabilità che si prevede possa beneficiare del maggiore contributo espresso da soluzioni tecnologiche innovative e da servizi ad elevato valore aggiunto, nonché dall’avvio di nuovi progetti a più elevata marginalità.Gli investimenti continueranno ad essere focalizzati sull’espansione del portafoglio di tecnologie legate alla transizione energetica e sull’innovazione digitale. Tenuto conto di quanto precedentemente riportato, le Disponibilità Nette Adjusted sono attese in sostanziale miglioramento rispetto al 30 settembre 2023.