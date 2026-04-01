Reway Group, conti in crescita a doppia cifra nel 2025, backlog supera il miliardo

(Teleborsa) - Reway Group chiude il 2025 con un Valore della Produzione è pari a 278,3 milioni di euro, in aumento del 19,8% rispetto ai 232,3 milioni al 31 dicembre 2024. L’aumento è legato a 39,8 milioni di crescita organica, mentre 6,2 milioni sono riferibili al consolidamento di Vega, che grazie alle sinergie raggiunte è stata in grado di raddoppiare la produzione in un anno. Il backlog di ordini in portafoglio al 31 dicembre 2025 è pari a 1.024 milioni circa e produrrà effetti nei prossimi 5 esercizi.



L'EBITDA è pari a 49,6 milioni, in aumento del 16,4% rispetto ai 42,6 milioni del 2024, con una marginalità (EBITDA Margin) del 17,8%. L'EBIT è pari a 38,7 milioni, in aumento del 18,6% rispetto ai 32,6 milioni del 2024, con un EBIT Margin pari al 13,9%, dopo ammortamenti e svalutazioni per 11,0 milioni.



Il Risultato d’esercizio si attesta a 21,6 milioni (17,9 milioni FY2024) registrando una crescita del 20,7%.



L’Indebitamento Finanziario Netto (IFN) è pari a 68,2 milioni, in lieve peggioramento rispetto al valore di 68,01 milioni di fine 2024.







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