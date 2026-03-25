Milano 11:46
43.996 +1,44%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 11:46
10.074 +1,09%
Francoforte 11:46
22.964 +1,44%

MAIRE, promozione a Buy da Kepler Cheuvreux

Finanza, Consensus
MAIRE, promozione a Buy da Kepler Cheuvreux
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha migliorato a "Buy" la raccomandazione su MAIRE, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali.
Condividi
```