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/ MAIRE, promozione a Buy da Kepler Cheuvreux
MAIRE, promozione a Buy da Kepler Cheuvreux
Finanza
,
Consensus
25 marzo 2026 - 08.51
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha migliorato a "
Buy
" la
raccomandazione
su
MAIRE
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali.
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