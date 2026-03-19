Datalogic, ricavi superano quota 500 milioni nel 2025: proposto dividendo di 12 centesimi

Il Consiglio di Amministrazione di Datalogic , azienda attiva a livello globale nei settori dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale quotato al segmento Euronext STAR Milan, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Annuale Consolidata al 31 dicembre 2025.

(Teleborsa) -Il Gruppo ha chiuso l'esercizio raggiungendo il traguardo dei, segnando una crescita del 3,4% a cambi costanti rispetto all'anno precedente. La performance è stata sostenuta da un quarto trimestre particolarmente brillante, che ha registrato un balzo del 14,5% a cambi costanti grazie al contributo a doppia cifra di entrambi i segmenti core,Sotto il profilo della, l'è salito a, con un margine del 10,6% che evidenzia un miglioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al 9,0% del 2024. Anche la marginalità industriale ha mostrato progressi, attestandosi al 42,8% grazie a guadagni di produttività e a un mix di vendita favorevole che ha compensato l'impatto dei dazi statunitensi. L'innovazione si conferma il motore trainante della società: il Vitality Index, ovvero l'incidenza dei nuovi prodotti sul fatturato, è salito al 25,2% rispetto al 19,7% dell'esercizio precedente."L'è cresciuta nell’anno a doppia cifra trainata dal segmento Mobile, che ha registrato ricavi in aumento a doppia cifra in tutte le geografie, e dai progetti di roll out dei nuovi scanner da banco mentre siamo cresciuti nelle Americhe e in Asia nel segmento Industrial Automation grazie rispettivamente a progetti con importanti clienti del Logistic Automation e del Factory Automation", ha sottolineato l’Ad del Gruppo Datalogic,Nonostante unsalito a, la solidità dei risultati ha permesso al Consiglio di proporre all'Assemblea degli Azionisti undiper azione.Per l'esercizio 2026, pur in un contesto macroeconomico incerto e segnato da tensioni geopolitiche in Medio Oriente, Datalogic si dichiara fiduciosa. La spinta arriva dall'ottimo andamento dei ricavi registrato nell'ultima parte dell'anno e da un, in particolare nei segmenti Retail e Logistic Automation, che fa presagire una prosecuzione del trend di crescita.