MAIRE, utile record di 284,5 milioni nel 2025. Il dividendo balza a 0,585 euro

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha chiuso ilconche ammontano a 7,1 miliardi di euro, in aumento del 20,3%, grazie alla progressione costante dei progetti in corso di esecuzione. L'è pari a 500,1 milioni, in crescita del 29,4%, sostenuto dai maggiori ricavi e da una efficiente gestione dei costi di struttura. Il margine EBITDA è pari al 7%, con un incremento di 50 punti base, anche per il maggiore contributo di servizi a più alto valore aggiunto generati da Nextchem. Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammontano complessivamente a 69,1 milioni, in aumento di 4,4 milioni, a seguito della commercializzazione di nuovi brevetti e sviluppi tecnologici e dell'entrata in esercizio di asset funzionali al processo di digitalizzazione dei processi industriali. Il Risultato Operativo () è pari a 431 milioni, in crescita del 34,0%, con un margine del 6,1%, in aumento di 60 punti base. L'è pari a 284,5 milioni, in crescita del 33,9%, con un'incidenza sui ricavi del 4,0%, in aumento di 40 punti base, il livello più alto mai registrato dal Gruppo. Il, al netto del risultato attribuibile agli azionisti di minoranza - principalmente riferito a Nextchem e ai progetti in joint venture - è pari a 260,3 milioni, in crescita del 31%.Leal 31 dicembre 2025 sono pari a 395,1 milioni di euro, in aumento di 19,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2024. La generazione di cassa operativa più che compensa gli esborsi relativi a dividendi per 120,0 milioni, al programma di acquisto di azioni proprie per 90,4 milioni e agli investimenti per 66,2 milioni, principalmente dedicati a supportare l'ampliamento del portafoglio tecnologico, compresi componenti di prezzo differito di precedenti acquisizioni e lo sviluppo interno delle tecnologie proprietarie, e i progetti di innovazione digitale.Le Acquisizioni di Nuovi Ordini nel 2025 sono state pari a 6,8 miliardi di euro. Ilè pari a 12,7 miliardi a fine 2025, ulteriormente rafforzato da nuovi progetti assegnati nei primi due mesi dell'anno per un valore complessivo di 4,7 miliardi.Laconferma le prospettive di crescita e un ulteriore rafforzamento della redditività: Ricavi compresi tra 7,5 e 7,7 miliardi di euro; EBITDA compreso tra 545 e 575 milioni, con un margine del 7,3-7,5%, capex comprese tra 250 e 300 milioni, incluso il prezzo di acquisto del Gruppo Ballestra e ulteriori selezionate opportunità di M&A; disponibilità nette adjusted in linea con la fine del 2025, anche tenuto conto del dividendo proposto e degli acquisti di azioni proprie a servizio dei piani di incentivazione; acquisizioni di nuovi ordini attese per circa 9 miliardi, di cui 4,7 miliardi già acquisiti nel corso dei primi due mesi dell'anno.Approvata la proposta di destinazione dell'utile e la distribuzione di undi 0,585 euro per azione (+64,3% rispetto al 2025), per un importo complessivo pari a 187,6 milioni di euro, con un incremento del pay-out al 66%.