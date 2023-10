EXM, Brandimarte (Italian Insurtech): 44 aziende delistate, perdita di 66 miliardi di capitalizzazione

Generali

(Teleborsa) - "Il(EXM, ex-MTA): sono 44 le aziende delistate, con una conseguente perdita di 66 miliardi di euro di capitalizzazione. E' quanto dichiara- che spiega come al contrario(EGM, ex-AIM Italia), dove sono state 113 le società che si sono quotate con unadi euro".La Borsa italiana è sempre stata in grado di attrarre società ad alto potenziale e guidarle verso una crescita. La sfida che si trova oggi ad affrontare Euronext Growth Milan è quella di "trattenere" le aziende all’interno di un mercato sempre più dinamico e attraente.Va, spesso infatti queste operano in settori più rappresentativi dell’economia italiana come quelle caratterizzate da una elevata componente tecnologica, che solitamente hanno più difficoltà a trovare supporto dalle banche, e che al contempo rappresenta il settore industriale più competitivo sui mercati internazionali. Consentire la loro quotazione - afferma - permette di: finanziare investimenti, crescita e nuovi posti di lavoro, rafforzando a beneficio di tutto il Sistema Paese.Per noi di Italian Insurtech Association, ". L’Italia vanta diverse eccellenze nel settore insurtech, aziende che spesso finiscono nel mirino di player stranieri, interessati ad accrescere il proprio portafoglio. Se queste aziende fossero incentivate e supportate nella quotazione sul nostro mercato potremmo incrementare notevolmente il mercato insurtech italiano. Ricordiamo che in Italia gli investimenti in insurtech sono molto più bassi rispetto ai vicini player europei, come Francia e Germania, in cui la spesa in insurtech si aggira attorno ai 2/3 miliardi. In Italia nel 2022 sono stati circa 450 milioni, cifra che quest’anno dovrebbe aumentare, ma che non è ancora equiparabile rispetto ad altri country".In Italia, come è noto, sono solamente due i grandi gruppi assicurativi quotati:(Cattolica e Vittoria lo sono stati in passato, ed i gruppiedcome altre banche sono quotate in Piazza Affari come società finanziarie che svolgono anche l'attività assicurativa), mentre tra i player insurtech solamente Yolo si è recentemente quotata, mentre Broker Assiteca è stato delistato un anno fa in seguito all’acquisizione da parte di Howden. Una possibile strategia è favorire la permanenza sui listini e la quotazione delle imprese facilitando l'accesso ai mercati, offrendo un contesto più snello e favorevole a quei soggetti che oggi faticano a entrare sul mercato, come molte aziende insurtech di valore che possono avere problemi di capitale.Per un’azienda - dichiara Brandimarte - ", un volano potentissimo per finanziare la crescita dell’organizzazione e raccogliere risorse diversificando le fonti di finanziamento".Per noi di Italian Insurtech Association "queste tematiche sono molto importanti perché un mercato sano è specchio di un Paese sano, che può investire in innovazione, risorse e migliorie. Queste tematiche verranno affrontate all’interno del Italian Insurtech Summit – Out of Box dal 23 novembre al 1° dicembre a Milano insieme a top player del settore e enti specializzati.”